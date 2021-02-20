В Орле ветерану боевых действий предоставили квартиру сомнительного качества

Следственный комитет проводит проверку.

В Орле ветерану боевых действий государство предоставило квартиру с ремонтом, мягко говоря, сомнительного качества. Орловец ждал положенное ему по закону жилье с 1997 года, положительного решения он смог добиться только через суд.

В социальной сети ветеран выложил видеозапись, на которой он запечатлел квартиру. Уже по одной только ходящей ходуном двери с болтающейся ручкой можно догадаться, что будет внутри. По утверждению орловца, власти говорили, что приобрели квартиру за 1 млн 380 тыс. рублей и потратили 100 тыс. рублей на капитальный ремонт, однако это не слишком заметно: кривые стены обклеены в традиционном российском стиле «тяп-ляп», потолок не зашпаклеван, в комнате отсутствует люстра.

На кухне люстра есть, как и плита с раковиной – и ничего больше. Стеклопакет, судя по обшарпанному и грязному внешнему виду, явно б/у. Розетка не прикреплена и болтается – равно как и заглушка для проводки. Какая именно там проводка – и думать не хочется.

Потрескавшаяся краска на батареях говорит о том, что их вряд ли перекрашивали. Кстати, по словам ветерана, они едва теплые.

«Суд был три года назад. По всем нормам мне должны были предоставить новое благоустроенное жилье. Мы с женой были согласны на «вторичку», только нормальную, этот же дом сдан в эксплуатацию в 1973 году, он на 4 года старше меня», — говорит мужчина.

Ветеран не сказал, в каких именно боевых действиях участвовал, но путем нехитрых подсчетов можно догадаться, что это первая чеченская война, на момент ее разгара ему как раз было 18.

Информация дошла до областного Следственного комитета, его сотрудники уже проводят проверку. Следствие даст уголовно-правовую оценку действиям либо бездействию ответственных за формирование и распределение муниципального жилищного фонда. По результатам проверки СК вынесет процессуальное решение.

А ветеран напоследок заявил, что благодарит государство в целом и орловскую администрацию в частности.

ИА «Орелград»