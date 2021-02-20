В Орловской области сформировали группу для борьбы с лесными пожарами

20.2.2021 | 11:11 Новости

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В формирование вошли 360 человек.

В Орловской области организовали группу для борьбы с лесными пожарами. Сводный план по подготовке формирования составил и подписал губернатор Андрей Клычков. В составе группы 360 человек и 220 единиц техники.

Для работы на сопредельных участках регион продлил договоры соответствующими подразделениями соседей – Брянской, Калужской, Курской, Липецкой и Тульской областей.

Такие же соглашения о совместной работе в пожароопасное время продлены с брянский филиалом ФГАУ «Оборонлес» и «Орловским полесьем», сообщает пресс-служба облправительства.

ИА «Орелград»

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