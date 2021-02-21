Клычков велел усилить ПУФ

Издано постановление о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Губернатор Андрей Клычков утвердил положение о повышении устойчивости функционирования (ПУФ) организаций в чрезвычайных ситуациях на территории Орловской области. Согласно документу, заниматься ПУФ обязаны не только правительство региона, но и органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. Они должны издавать соответствующие нормативные акты и контролировать их выполнение. Причем на каждом уровне власти должна быть создана своя комиссия по ПУФ.

Губернаторским постановлением определен спектр задач таких комиссий. Например, основными направлениями их работы являются перевод потенциально опасных объектов предприятий на современные, более безопасные технологии или вывод их из населенных пунктов, внедрение автоматизированных систем контроля и управления опасными технологическими процессами, разработка системы безаварийной остановки технологически сложных производств.

Кроме того, ПУФ предполагает внедрение систем оповещения и информирования о ЧС, защиту людей от поражающих факторов, снижение количества аварийно химически опасных веществ и материалов на производстве, а также улучшение технологической дисциплины и охраны объектов.

Комиссиям по ПУФ всех уровней предписано проведение организационных, инженерно-технических и специальных мероприятий. Например, организационные мероприятия включают в себя прогнозирование последствий возможных ЧС, обучение производственного персонала соблюдению мер безопасности и другое.

Инженерно-технические мероприятия призваны «обеспечить повышение физической устойчивости зданий, сооружений, технологического оборудования и в целом производства». Специальные же мероприятия предполагают создание благоприятных условий для проведения успешных работ по защите и спасению людей и быстрейшей ликвидации ЧС и их последствий.

ИА «Орелград»