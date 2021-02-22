Орловской полиции потребовались безразличные к шуму собаки

Региональное управление МВД закупит собак служебных пород.

Управление МВД России по Орловской области объявило о проведении закупки собак служебных пород. Всего на эти цели планируется выделить 350 тысяч рублей. Такой суммы должно хватить на приобретение пяти собак. Техническое задание к потенциальным поставщикам разработано на основании ведомственных рекомендаций. Животные должны соответствовать целому ряду обязательных критериев.

Например, возраст собаки должен быть не менее 3 месяцев и не более 1 года. Это должны быть собаки средних пород, которых можно будет применять в деятельности органов внутренних дел по ряду направлений, например, для розыска людей по следам, обнаружения так называемых целевых веществ по их запаху. Собака должна быть способна к отражению нападения на сотрудника органов внутренних дел и граждан.

Кроме того, закупаемые животные должны безразлично относиться к громким звуковым и световым раздражителям. При неожиданном появлении громкого шума они должны демонстрировать спокойное и уравновешенное поведение. Определенным должно быть и их отношение на атаку незнакомого человека – собака не должна отступать, проявляя при этом безразличное, но агрессивно-оборонительное поведение. Словом, щенок должен быть годным к дрессировке и дальнейшему применению в оперативно-служебной деятельности в системе МВД.

Добавим, что пригодность собак для службы в полиции определяется комиссионно с участием ветеринарного работника и кинолога. Ветврач оценивает состояние здоровья животного, а кинолог тестирует его. Согласно ведомственному порядку отбора, тестирование поведения проводится в условиях населенного пункта (сквер, двор, тротуар, пустырь среди домов и другое), в месте, незнакомом для собаки.

Во время тестирования кинолог оценивает отношение собаки к прохожим, идущим навстречу и обгоняющим ее, бегущим людям, необычно одетым людям, детям, животным, автотранспорту, работающим механизмам, подземным переходам, торговым залам магазинов, подъездам домов и строений и другое.

ИА «Орелград»