В Орле активисты очистили от снега памятник артиллеристам

22.2.2021 | 17:14 Новости, Общество

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После уборки к постаменту возложили цветы.

В Орле в преддверии Дня защитника Отечества активисты ЛДПР устроили уборку в сквере Артиллеристов, который находится рядом с Александровским мостом. Очистив постамент от снега, они возложили к постаменту цветы.

К уборке присоединились координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Числов и активисты Дарья Головлева, Александр Кузнецов, Анастасия Корнейчева, Андрей Третьяков и Денис Бычков. Они убрали снег рядом с памятником и очистили наледь с постамента, «открыв» надписи.

После уборки сторонники ЛДПР возложили к постаменту цветы.

Сквер Артиллеристов появился в Орле в 2015 году накануне годовщины освобождения Орла от немецких захватчиков. Инициатором создания мемориала выступил Орловский Союз журналистов. Памятник посвящён орловцу Николаю Сиротинину — старшему сержанту Красной Армии, который в июле 1941 года в одиночку вступил в бой с танковой колонной Гудериана. За два часа 20-летний Сиротинин уничтожил из пушки 11 танков, 7 бронемашин и 57 солдат и офицеров вермахта. Когда немцы обнаружили погибшего Николая, они долго не могли поверить, что их сдерживал один артиллерист. Немецкий полковник приказал похоронить Сиротинина как героя — со всеми воинскими почестями.

До уборки
После уборки

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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