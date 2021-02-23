Орловские заключенные принесли прибыли на десятки миллионов рублей

23.2.2021 | 13:35 Новости, Общество

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В Орловской области озвучены итоги привлечения заключенных к труду.

Как уточнили в управлении ФСИН России по Орловской области, отчетная информация была озвучена на итоговом заседании ведомственной коллегии. Так, было отмечено, что в минувшем году в режимных учреждениях Орловской области объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг составил 318,5 миллиона рублей. Чистая прибыль, принесенная трудом осужденных, потянула на 43,3 миллиона рублей.

«Доля осужденных, привлеченных к труду в среднесписочной численности осужденных, подлежащих привлечению к труду, составила 95,71 процента, — рассказали в УФСИН. — Во всех учреждениях отмечается рост данного показателя. Учреждениями освоено 12 видов новых изделий швейного производства на общую сумму 54,5 миллиона рублей. Открыты два новых швейных цеха в ИК-2 и ИК-5».

В ведомстве подчеркнули, что трудовая адаптация важно не только в процессе исправления осужденных. Она также дает заключенным возможность возмещения вреда, причиненного преступлением. Из своего заработка они платят по удовлетворенным искам о возмещении морального и материального вреда, об оплате лечения потерпевших и другое. При этом, как говорят в УФСИН, в 2020 году в первую очередь решались вопросы восстановления и закрепления у осужденных трудовых навыков, необходимых для их адаптации в обществе.

«С 2019 года с Орловской области исполняется наказание в виде принудительных работ, — добавили в ведомстве. — Участки, функционирующие как исправительные центры, открыты при КП-3 (Шахово) и КП-7 (Мценск). По итогам 2020 года уровень привлечения к труду осужденных к принудительным работам в УФИЦ при КП-3 составил 99,57 процента. УФИЦ при КП-7 работает с января 2021 года».

ИА «Орелград»

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