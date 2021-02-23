Орловскую агрофирму заставили заплатить по 1000 рублей за каждый заросший гектар

23.2.2021 | 15:39 Новости, Общество

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Решение о назначении административного наказания вынес суд.

Свердловский районный суд Орловской области отказал в удовлетворении заявления компании «Авангард-Агро-Орел», которая пыталась оспорить постановление Территориального управления Россельхознадзора. Предметом спора стали итоги земельного надзора, проведенного на территории Архангельского сельского поселения Урицкого района в октябре 2020 года.

Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, во время планового осмотра инспекторы выявили восемь участков из категории земель сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь составляет 407,3 га и по всей этой площади участки густо заросли травой, кустарником и деревьями. Из этого проверяющие сделали вывод, что земля по своему целевому назначению не используется.

«Согласно данным Россреестра вышеуказанные земельные участки находятся с 2011 года на праве аренды у «Авангард-Агро-Орел», — заявили в ТУ Россельхознадзора. — По факту нарушения земельного законодательства в отношении общества возбуждено административное дело».

При рассмотрении дела было учтено то, что данное правонарушение для указанной фирмы стало уже повторным. Ее оштрафовали на 410 тысяч рублей по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, то есть фактически фирме придется заплатить по 1000 рублей за каждый заросший сорняками гектар земли. В суде компания просила о снижении штрафа, но добиться этого не смогла. Ее жалоба оставлена без удовлетворения, а постановление ТУ Россельхознадзора признано законным и объективным и оставлено без изменения.

ИА «Орелград»

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