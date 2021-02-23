По всей Орловщине прошла акция «Защитим память героев»

Участники возложили цветы к воинским захоронениям, обелискам и мемориалам

В Орловской области 23 февраля прошла акция «Защитим память героев», сообщила пресс-служба регионального парламента. Участники возложили цветы и венки к воинским захоронениям, обелискам и мемориалам.

В Орле акция стартовала у стелы «Город воинской славы». Спикер областного совета Леонид Музалевский, депутаты Госдумы Ольга Пилипенко и Николай Земцов возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших воинов.

«Сегодня мы поздравляем тех, кто защищает рубежи нашей Родины и низко кланяемся тем, кто отдал свои жизни, защищая страну от фашизма, тем, кто освободил мир от главной угрозы двадцатого столетия. Желаю всем благополучия и мирного неба надо головой, чтобы наши дети и внуки никогда не знали войны!» — сказал Музалевский.

Депутаты областного совета провели акцию в других местах в Орле, а также в районах области, добавили в пресс-службе.

«В частности, парламентарии склонили головы у воинского захоронения и у захоронения Генерала Л.Н. Гуртьева, у могилы младшего сержанта М.Г. Линькова на Троицком кладбище, возложили цветы к поклонному кресту — братской могиле советских воинов, братской могиле двух неизвестных солдат, погибших в боях с фашистскими захватчиками на Наугорском кладбище, братской могиле расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей в Медведевском лесу, к памятнику Героям Гражданской войны в одноимённом сквере, почтили память павших в сквере Танкистов Орла», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»