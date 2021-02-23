Суд объяснил арест сотрудника «Орелгосзаказчика» риском его побега

Имеются основания полагать, что подозреваемый может скрыться от суда и следствия.

Заводской районный суд города Орла прояснил свою позицию по аресту сотрудника «Орелгосзаказчика», на которого на днях завели уголовное дело. Речь идет о гражданине Алешине, состоящем в должности заместителя начальника отдела строительного контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик». Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

После его задержания следователь подал ходатайство о заключении под стражу. Защиты просила выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Но суд принял позицию следователя. Как пояснили в пресс-службе райсуда, имеются основания полагать, что, находясь на свободе, Алешин может скрыться от органов предварительного расследования и суда либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Каких-либо обстоятельств, исключающих применение к Алешину меры пресечения в виде заключения под стражу, суду представлено не было.

Напомним, основанием для возбуждения дела послужили материалы проверки строительства футбольного поля с искусственным покрытием в поселке Знаменка. Объект был построен на основании договора, заключенного в июле 2019 года между администрацией Знаменки и ООО «Пром-Экология».

«Алешин был назначен ответственным за ведение строительного контроля за выполнением работ по строительству указанного объекта, — говорится в сообщении суда. — В сентябре 2019 года он, не осуществляя личного контроля за соответствием применяемых подрядчиком строительных материалов проектно-сметной документации и техническому заданию к муниципальному контракту, подписал акты освидетельствования скрытых работ по укладке щебня подрядчиком, хотя фактически при строительстве была использована марка щебня, применение которой на спортивных объектах недопустимо».

По версии следствия, действия Алешина явно выходили за пределы его полномочий. В результате был причинен ущерб бюджету Орловской области, поскольку спортивный объект не мог быть принят в муниципальную собственность.

ИА «Орелград»