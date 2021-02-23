Суд узаконил дом, тайно построенный под Орлом в лихие 90-е

С иском в суд обратился житель Знаменского района.

Подробности рассмотрения этого иска сообщил Хотынецкий районный суд. Его подал местный житель, а ответчиком выступила администрации Знаменского района Орловской области. Истец просил о признании права собственности на жилой дом в силу приобретательной давности. Кстати, представитель районной администрации исковые требования признала. Интересна преамбула этого процесса.

Истец пояснил суду, что сам построил спорный дом еще в 1990-х годах. Однако право собственности на него так и не оформил. Задумался над этим только сейчас, но сделать это без суда уже невозможно. Истец заверил, что с 90-х он «добросовестно, открыто и непрерывно владеет данным жилым домом как своим собственным имуществом, несет расходы на его содержание».

В связи с этим, по его мнению, он имеет полное право стать собственником дома в силу приобретательной давности. Кроме того, земельный участок под зданием официально принадлежит ему же. Также истец рассказал, что проводит в доме текущий и капитальный ремонт. Например, недавно переделал крышу и провел газ. Кроме того, сообщил, что никто из посторонних или членов семьи на его жилье не претендует.

Выслушав объяснения сторон, допросив свидетелей и изучив материалы дела, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме и признал за истцом право собственности на дом.

ИА «Орелград»