Умерла экс-депутат орловского облсовета Мария Жидова

Ей было 74 года

На 75-м году жизни умерла экс-депутат Орловского областного Совета народных депутатов Мария Жидова. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания.

Жидова родилась 1 декабря 1946 года в д. Плоты Свердловского района Орловской области. Окончила Высшую школу профсоюзного движения ВЦСПС им. Н.М. Шверника. С 1981 года она занималась «общественной, партийной и хозяйственной работой. В 1995 году Жидова возглавила предприятие «Шаблыкинское».

За год до этого Жидова стала депутатом областной думы первого созыва. Покинув заксобрание в 1998 году, она вернулась в него в 2007-м, став депутатом облсовета четвертого созыва. В 2011 году переизбралась в региональный парламент.

Спикер облсовета Леонид Музалевский выразил соболезнования родным и близким Жидовой. «Это была женщина с сильным, волевым характером, целеустремлённая и инициативная, неравнодушная к проблемам людей и региона. В годы работы в региональном парламенте она поднимала важнейшие вопросы бюджетной политики и аграрной сферы, работая в профильных комитетах, вела активную законотворческую деятельность, показывая всем достойный пример профессионализма, патриотизма и преданности делу, пользовалась признанием и уважением у коллег», — отметил Музалевский.

ИА «Орелград»