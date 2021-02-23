В Орле защитникам Отечества пожелали мира

Председатель орловского облсовета Леонид Музалевский поздравил жителей области с праздником

Спикер Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Текст поздравления опубликован на сайте заксобрания. В нем говорится:

Уважаемые жители Орла и Орловской области!

Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

Для всех жителей нашей огромной страны этот праздник является символом мужества, самоотверженности, достоинства, чести.

В этот день мы с особой признательностью чествуем ветеранов Великой Отечественной войны и участников локальных конфликтов — всех, для кого защита родной земли стала призванием и делом жизни.

Жители Орловской области всегда глубоко чтили и чтят подвиги земляков, отстоявших свободу и независимость родной страны, с огромным уважением относятся к тем, кто сегодня защищает границы нашего государства, охраняет мир и покой граждан.

Неслучайно в одном из своих обращений наш Президент Владимир Владимирович Путин сказал, что надёжная безопасность создаёт основу для прогрессивного, мирного развития России, позволяет нам сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах людей.

Дорогие земляки! Защита национальных интересов была и остаётся важнейшей задачей не только для политиков и военных, но и каждого отдельного гражданина. Я уверен, что вклад каждого из нас способствует процветанию нашей дорогой Отчизны в целом и Орловщины в частности!

От души желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов во всех начинаниях.

С праздником!