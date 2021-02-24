Для уборки Орла «Спецавтобаза» закупит дополнительную технику

Региональное правительство выделит средства на приобретение 12 машин.

Правительство Орловской области планирует закупить 12 единиц спецтехники. Новые машины пополнят «Спецавтобазу» до конца апреля 2020 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Наша обязанность – обеспечить качественную работу всех оперативных служб для реагирования на поступающие обращения жителей», — заявил глава региона Андрей Клычков.

Как рассказал первый замглавы горадминистрации Олег Минкин, в данный момент Орел очищают от снега около 99 единиц спецтехники. Прежде всего средства «Спецавтобазы» задействовали на улицах первой очереди – чтобы обеспечить работу общественного транспорта, не допустив заторов на дорогах города.

Пока что за всю зиму из Орла вывезли свыше 99 тыс. кубометров снега. По словам Минкина, для обработки пешеходных зон закупили 23,5 тыс. тонн пескосоляной смеси, из них уже использовали 11,5 тыс. тонн.

ИА «Орелград»