Клычков велел «оптимизировать» орловские техникумы

Губернатор распорядился объединить два учреждения.

Глава Орловской области Андрей Клычков подписал очередной документ, предусматривающий «оптимизацию структуры и совершенствование деятельности бюджетных профессиональных образовательных учреждений» региона. Он распорядился реорганизовать Орловский автодорожный техникум путем присоединения к нему Орловского технического колледжа.

Из распоряжения губернатора следует, что делается это в целях «повышения качества предоставляемых услуг в сфере образования, рационального использования материальной базы и финансовых средств». Само же решение было принято главой региона на основании положительного заключения комиссии. Последняя была создана для оценки возможных последствий принятия решения о реорганизации двух учреждений.

При этом Клычков велел сохранить основные цели деятельности и наименование БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум». Присоединенный к нему колледж получит статус филиала техникума. Департаменту образования поручено в срок до 1 июня 2021 года «осуществить организационно-правовые мероприятия по реорганизации» и внести необходимые изменения в устав обновленного учреждения. Кроме того, потребуется внести изменения в реестр государственной собственности Орловской области и передать имущество присоединяемого колледжа реорганизуемому техникуму.

ИА «Орелград»