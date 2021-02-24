Ливенский колхоз закрыли на два месяца

24.2.2021 | 12:05 Закон и порядок, Новости, Экономика

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Санкции наложили за нарушение ветеринарно-санитарных норм.

Под Ливнами деятельность колхоза «50 лет Октября» в части утилизации биологических отходов животноводства приостановили на 60 суток. Такое решение принял суд по итогам проверки, выявившей нарушения ветеринарно-санитарных правил, сообщает издание «Уездный город Ливны».

В ходе осмотра оборудования выяснилось, что на молочно-товарной ферме нет вскрывочного помещения с соответствующей аппаратурой и контейнера для сбора и хранения биоотдохов. До уничтожения биологические отходы лежат там же, где погибло животное.

В крематории – худая крыша и щели в стенах. За счет этого в помещение могут попасть биоотходы синантропной птицы, переносящей инфекционные и инвазионные заболевания.

Кроме того, проверка выявила, что с января по ноябрь 2020 года в колхозе забили 20 голов КРС и 43 голов свиней для столовой. При этом убойная площадка на ферме отсутствует, а забивают животных в тамбуре помещения для содержания скота, либо на территории МТФ и СТФ.

Ливенский суд наказал колхоз приостановлением деятельности в части утилизации биологических отходов животных и потребовал устранить нарушения в течение 60 суток.

ИА «Орелград»

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