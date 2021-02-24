Мэрия Орла предложила скидку на проезд в транспорте

Для обладателей карт «Мир» он станет дешевле на 4 рубля.

Владельцы карт «Мир» смогут ездить в общественном транспорте Орла, Мценска и Ливен со скидкой в 4 рубля. Акция продлится с 1 марта по 30 июня 2021 года, сообщили в администрации города Орла.

Для получения скидки нужно приложить карту «Мир» любого банка к валидатору в транспорте, и сумма поездки спишется со скидкой.

Акцию проводит транспортный оператор «РИЦ» совместно со Сбербанком и местными перевозчиками при поддержке правительства области и администрации Орла.

Напомним, ещё 10 февраля мэр Орла Юрий Парахин предложил повысить цены на проезд в общественном транспорте до 21 рубля при безналичном расчёте и до 24 рублей при оплате наличными. Предложение обосновали многочисленными жалобами перевозчиков на подорожание топлива и техобслуживание машин. Окончательное решение остаётся за городским советом народных депутатов.

ИА «Орелград»