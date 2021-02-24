Музалевский участок под Орлом оброс скандалом

Областных чиновников обвинили в неправомерном проведении торгов.

Комиссия управления ФАС России по Орловской области завершила рассмотрение антимонопольного дела, ответчиком по которому стал областной департамент надзорной и контрольной деятельности. Скандал вспыхнул вокруг участка недр Музалевский №6. Как уже писал «Орелград», областные чиновники выставили этот участок на торги. Победитель получает право пользования недрами. На основании результата торгов ему должна быть выдана лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу песков строительных на лицензионном участке сроком на 25 лет.

Однако в УФАС поступила жалоба от одной из компаний, которая планировала принять участие в данных торгах. Фирма указала, что участок недр Музалевский №6 находится в частной собственности. Следовательно, победитель аукциона попросту не сможет полноценно пользоваться этим участком без согласия собственника. Естественно, коммерсанты задались вопросом, насколько правомерно при таких обстоятельствах проведение аукциона областными властями?

Однако комиссия УФАС, изучив обстоятельства дела, признала жалобу необоснованной. Она напомнила, что в РФ существует Закон «О недрах». Земельные участки регулируются законодательством о земельных отношениях, к которому законодательство о недрах не имеет никакого отношения. Законы в России такие, что пользователю недр не переходят права пользования, владения или распоряжения земельным участком, а собственник земельного участка не имеет права пользования недрами.

Словом, один распоряжается тем, что находится на поверхности, а второй – тем, что находится под землей. А вот то, как именно они должны тесниться на одном участке и выстраивать отношения между собой, закон четко не прописывает, в чем, видимо, заключается его несовершенство. Из системного толкования норм действующего законодательства следует, что победитель подобного аукциона должен самостоятельно согласовывать условия пользования участком с землевладельцем.

При таких обстоятельствах проведение аукциона областными властями не может быть признано неправомерным, так как все полномочия по порядку пользования недрами находятся у органов власти. Поэтому в удовлетворении жалобы было отказано. Впрочем, не исключено, что данный спор дойдет до арбитражного суда.

ИА «Орелград»