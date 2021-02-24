«Налоговыми» кабинетами обзавелись тысячи орловцев

Орловцы все активнее переходят на дистанционный способ общения.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, одним из самых популярных интернет-сервисов этой службы по-прежнему остаются так называемые личные кабинеты налогоплательщиков. Об этом красноречиво свидетельствует приведенная ведомством статистика.

Например, только в городе Орле к этому сервису уже подключились свыше 100 тысяч пользователей. При этом личными «налоговыми» кабинетами на сайте УФНС обзавелись 6,2 тысячи орловских предпринимателей и более 3 тысяч организаций. Кстати, для каждой категории налогоплательщиков существует свой тип личного кабинета.

«Концепция этих сервисов – простота и ясность изложения информации, удобство использования, в частности, возможность получить ответ на любой вопрос, просматривать сведения о применяемой системе налогообложения, о ККТ, получать актуальную информацию о налоговой задолженности, о начисленных и уплаченных суммах налоговых платежей, получать выписки из реестров и прочее», — пояснили в региональном управлении ФНС.

В качестве примера в ведомстве привели еще одну впечатляющую цифру. Подсчитано, что только за 2020 год через личный кабинет физического лица было уплачено налогов на сумму более 394 миллионов рублей.

ИА «Орелград»