Орел ищет подрядчика на ремонт двора

24.2.2021 | 13:17 ЖКХ, Новости, Общество

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Соответствующий аукцион пройдет 4 марта.

Администрация города Орла объявила торги на ремонт двора дома 54 по улице Металлургов. Согласно конкурсной документации, на благоустройство из городского бюджета выделили 6 млн 643 тыс. рублей.

Аукцион пройдет 4 марта, работу должны начать 1 апреля. Крайний срок сдачи объекта – 15 июля 2021 года.

Ранее ремонт двора дома 54 по улице Металлургов планировали закончить в августе 2020 года, но подрядчик ООО «Прогресс» не справился с задачей.

Контракт с ним разорвали и внесли его в список неблагонадежных контрагентов.

ИА «Орелград»

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