Орловцев наградили за вклад в развитие региона

24.2.2021 | 18:16 Новости, Политика

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Церемонию награждения провели Андрей Клычков и Леонид Музалевский

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель орловского облсовета Леонид Музалевский наградили жителей Орловщины, которые внесли вклад в развитие области, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Руководители общественных и образовательных учреждений, а также депутаты и журналисты получили благодарности исполнительной дирекции Года памяти и славы.

Среди награждённых:

  • Иван Мосякин, почётный гражданин Орловской области, председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России»
  • Виктор Ливцов, заместитель председателя Орловского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество»
  • Татьяна Паршикова, директор Некрасовской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
  • Александр Родин, депутат Орловского городского совета народных депутатов
  • Сергей Быковский, корреспондент «Первого областного» телеканала

За вклад в защиту прав врачей и медсестёр наградой Губернатора отметили Лидию Сасину, председателя Орловской областной организации профсоюза работников здравоохранения. Наградили также Александра Никулина, который многие годы возглавлял «Орелводоканал».

Клычков и Музалевский также вручили Медаль Центральной избирательной комиссии РФ «За содействие в организации выборов» Елене Сенько, председателю Общественной палаты Орловской области.

ИА «Орелград»

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