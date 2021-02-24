Орловцев наградили за вклад в развитие региона

Церемонию награждения провели Андрей Клычков и Леонид Музалевский

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель орловского облсовета Леонид Музалевский наградили жителей Орловщины, которые внесли вклад в развитие области, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Руководители общественных и образовательных учреждений, а также депутаты и журналисты получили благодарности исполнительной дирекции Года памяти и славы.

Среди награждённых:

Иван Мосякин, почётный гражданин Орловской области, председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России»

Виктор Ливцов, заместитель председателя Орловского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество»

Татьяна Паршикова, директор Некрасовской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Александр Родин, депутат Орловского городского совета народных депутатов

Сергей Быковский, корреспондент «Первого областного» телеканала

За вклад в защиту прав врачей и медсестёр наградой Губернатора отметили Лидию Сасину, председателя Орловской областной организации профсоюза работников здравоохранения. Наградили также Александра Никулина, который многие годы возглавлял «Орелводоканал».

Клычков и Музалевский также вручили Медаль Центральной избирательной комиссии РФ «За содействие в организации выборов» Елене Сенько, председателю Общественной палаты Орловской области.

ИА «Орелград»