Орловцев наградили за вклад в развитие региона

Церемонию награждения провели Андрей Клычков и Леонид Музалевский
Губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель орловского облсовета Леонид Музалевский наградили жителей Орловщины, которые внесли вклад в развитие области, сообщила пресс-служба регионального парламента.
Руководители общественных и образовательных учреждений, а также депутаты и журналисты получили благодарности исполнительной дирекции Года памяти и славы.
Среди награждённых:
- Иван Мосякин, почётный гражданин Орловской области, председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России»
- Виктор Ливцов, заместитель председателя Орловского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество»
- Татьяна Паршикова, директор Некрасовской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- Александр Родин, депутат Орловского городского совета народных депутатов
- Сергей Быковский, корреспондент «Первого областного» телеканала
За вклад в защиту прав врачей и медсестёр наградой Губернатора отметили Лидию Сасину, председателя Орловской областной организации профсоюза работников здравоохранения. Наградили также Александра Никулина, который многие годы возглавлял «Орелводоканал».
Клычков и Музалевский также вручили Медаль Центральной избирательной комиссии РФ «За содействие в организации выборов» Елене Сенько, председателю Общественной палаты Орловской области.
ИА «Орелград»