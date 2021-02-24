Орловский СК возбудил уголовное дело по редкой статье

Речь идет о фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 303 УК РФ – фальсификация доказательств по гражданскому делу.

По версии следствия, лицо, действующее в интересах орловца, сфальсифицировало доказательства по гражданскому делу, представленные в областной суд.

Судебная коллегия не приняла документы, раскритиковала их на апелляции и отвергла иск.

В данный момент СК собирает и закрепляет доказательную базу. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»