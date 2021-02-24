Под Орлом осудили придумавшую детектив орловчанку

«Писательница» была признана виновной в совершении ложного доноса.

Подробности рассмотрения этого уголовного дела сообщила пресс-служба Хотынецкого районного суда. Перед ним предстала местная жительница, которая буквально придумала преступление. Причем свои соображения она подробно изложила на бумаге. Дело в том, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, написала заявление в полицию.

Она обвинила своего знакомого, к которому испытывала сильные неприязненные чувства, в краже ее банковской карты. Женщина указала в заявлении, что на карте находилось 3000 рублей и что данная сумма является для нее значительной. Заявительницу предупредили о возможной уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но она настаивала на своем.

В результате заявление у нее было принято, по нему полиция провела проверку. Выяснилось, что орловчанка все выдумала и оговорила приятеля, желая ему навредить. На самом деле никто у нее банковскую карту не крал. На «писательницу» завели уголовное дело, которое и рассмотрел районный суд. Женщину, признавшую свою вину в полном объеме, наказали обязательными работами на срок 240 часов. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»