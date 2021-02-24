Под Орлом построят утиную ферму

По прогнозам она будет производить 1000 тонн готовой продукции в год.

В Новосильском районе ООО «Объединенные фермеры» строят утиную ферму. Организаторы инвестпроекта рассчитывают, что производство будет выпускать одну тысячу тонн готовой продукции ежегодно.

Работа утиной фермы предполагает полный цикл производства: инкубатор – родительское стадо – выращивание – убой – переработка – реализация. В данный момент строительство находится в стадии проектирования.

В реализацию проекта вложат свыше 350 млн рублей. Строительство фермы создаст около 30 рабочих мест.