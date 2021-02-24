Под Орлом рецидивисты с ножом напали на хозяина дома

Дело о вооруженном разбое рассмотрел Орловский районный суд.

Уголовное дело было возбуждено в отношении двух ранее судимых местных жителей. Интересно, что один из них перебрался на Орловщину из Брянска, где ранее был осужден за кражу. Второй прибыл из ближнего зарубежья и не имеет российского гражданства. Тем не менее, ранее он отсидел срок в российской колонии за причинение тяжкого вреда здоровью человека. На сей раз преступление эти случайно встретившиеся под Орлом подельники совершили вдвоем.

Было установлено, что они пришли в гости к своему общему знакомому, где на протяжении нескольких часов совместно распивали спиртное. Ближе к вечеру у рецидивистов возник план: они решили ограбить гостеприимного и захмелевшего хозяина дома. Действовали гости нагло и решительно. Один из них схватил нож и приставил его к горлу хозяина дома, угрожая ему убийством. Второй в это время обшарил комнаты. Ничего ценного гости не нашли, и тогда потребовали отдать им мобильный телефон, что потерпевший и сделал. Стоимость мобильника была оценена экспертами всего лишь в 2,5 тысячи рублей.

В суде рецидивисты изворачивались, как могли, и пытались переложить вину один на другого. Но суд разобрался в обстоятельствах и оценил роль каждого преступника. В результате один из них получил 4 года и 2 месяца, а второй – ровно 4 года лишения свободы. Отбывать наказание оба будут в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»