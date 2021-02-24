Простые орловцы нарастили объемы строительства жилья

24.2.2021 | 9:23 Новости, Общество, Строительство

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Организации-застройщики взяли небольшую паузу.

Орелстат обнародовал оперативные данные о строительстве в
Орловской области в январе 2021 года. Согласно им, общий объем работ, выполненных собственными силами по данному виду деятельности, за отчетный период времени составил 1,257 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель упал до 87,7 процента — в сопоставимой оценке.
Статистики также подметили, что в январе 2021 года организации-застройщики в Орловской области не вводили в эксплуатацию жилые дома. Однако простые жители региона поработали поистине ударными темпами. Подсчитано, что с начала текущего года индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию 139 жилых домов общим строительным объемом 69,6 тысячи кубометров.
При этом общая площадь построенных ими благоустроенных квартир составляет 18,5 тысячи квадратных метров. По подсчетам Орелстата, данный показатель в 1,3 раза превышает уровень прошлого года. Добавим, что наибольшую активность проявили сельские жители. Так, в январе в сельской местности было введено в строй 14,2 тысячи квадратных метров жилья, в то время как в городах – всего 4,3 тысячи «квадратов».
ИА «Орелград»
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Орелград. 2021 год

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