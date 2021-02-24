В Орловской области отремонтируют госархив

Капитальный ремонт здания обойдется более чем в 25 млн рублей.

Областной государственный архив капитально отремонтируют. Реконструкцию здания осуществят в 2022-2023 годах за счет областного бюджета по инвестиционной программе «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области».

В 2022 году отремонтируют крышу госархива, на это область выделит 2,3 млн рублей. Кроме того в здании монтируют систему автоматического пожаротушения, что обойдется региональному бюджету в 13,3 млн рублей.

На реконструкцию оставшейся части здания в 2023 году выделят 10,3 млн рублей. Таким образом, полный капитальный ремонт государственного архива обойдется Орловской области в 25,9 млн рублей.

Реконструкция областного госархива будет организована по госпрограмме «Развитие культуры, искусства, туризма. Архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области».

ИА «Орелград»