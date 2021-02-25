Мэрию Орла обязали объясниться по вопросу пассажирских перевозок

УФАС объединило два антимонопольных дела против администрации Орла.

В Орле получила продолжение история с возбуждением двух антимонопольных дел в отношении администрации города и его структурного подразделения – управления городского хозяйства и транспорта. Как уже писал «Орелград», дела были открыты в конце прошлого года. Основанием послужили жалобы перевозчиков, материалы, переданные в УФАС прокуратурой Советского района, и результаты проверки Контрольно-счетной палаты.

Повышенное внимание компетентных органов вызвало распределение маршрутов без проведения конкурсов. Ожидалось, что решение антимонопольного органа будет вынесено перед «длинными февральскими выходными». Однако предоставленных данных оказалось недостаточно для объективной оценки. В результате комиссия УФАС перенесла рассмотрение на третью декаду марта. Также принято решение объединить два отдельных антимонопольных дела в одно производство, а чиновникам предписано представить дополнительные и уточненные материалы.

Так, управлению городского хозяйства и транспорта предложено уточнить сведения о хозяйствующих субъектах, с которыми заключены действующие контракты по каждому маршруту, а также правовые основания их заключения. В представленных ранее данных были найдены ошибки и неточности. Речь идет о муниципальных контрактах, доставшихся некоторым перевозчикам в период с декабря 2019-го по февраль 2021 года.

УФАС затребовало «пояснения относительно причин необходимости введения новых маршрутов для автобусов большой вместимости и выбора конкретных направлений движения». В качестве примера приводятся маршруты №№ 47М и 48М. Также задан вопрос о том, почему на других маршрутах автобусы большой вместимости не требуются (в том числе для соблюдения социальной дистанции). Чиновников просят представить экономический расчет и обосновать срочность заключения контрактов без проведения конкурсов.

Для рассмотрения дела затребованы пояснения по каждому контракту, заключенному в период с декабря 2019-го по февраль 2021-го без проведения конкурентных процедур. Антимонопольщиков интересуют причины, по которым конкурсы не были организованы, с приведением соответствующего обоснования. Представить такую информацию просят отдельно по каждому контракту и маршруту. Также городским властям предложено уточнить свою позицию относительно распределения полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения в границах города и осуществления контроля за выполнением пассажирских перевозок.

ИА «Орелград»