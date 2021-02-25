Орловская льготница похитила из бюджета почти 1 миллион рублей

Женщину признали виновной в мошенничестве с социальными выплатами.

В Орловской области правоохранители раскрыли очередное мошенничество с так называемыми чернобыльскими выплатами. Под суд угодила жительница Верховского района. Примечательно, что она является многодетной матерью — на иждивении у нее находятся пятеро детей. Женщина ранее не была судима. Под суд же она попала по обвинению в крупном хищении бюджетных средств.

Из материалов уголовного дела следует, что история началась в 2013 году. Именно тогда подсудимая обратилась в социальные органы с заявлением о назначении ей ежемесячной денежной выплаты в связи с постоянным проживанием на территории с льготным социально-экономическим статусом. Она была зарегистрирована в деревне, официально признанной пострадавшей в результате аварии на ЧАЭС.

Женщина потребовала оформить выплаты и для ее детей, которые тоже постоянно проживали на загрязненной территории. Ее заявления были приняты и удовлетворены, так как подсудимая представила все необходимые документы. Год спустя она подала аналогичное заявление еще на одного родившегося у нее ребенка. На тот момент молодая мать закон не нарушала.

Но все изменилось в конце 2014 года. Произошло несчастье – пожар уничтожил дом многодетной семьи. Последней пришлось переехать в другой населенный пункт, который не относится к «чернобыльской зоне». По закону женщина должна была уведомить об этом компетентные органы, поскольку социальные выплаты положены лишь тем, кто постоянно проживает или работает на территории с льготным статусом.

Женщина факт переезда утаила и продолжала получать социальные пособия на себя и своих детей. Более того, она оформила выплаты еще на двоих детей, которые родились уже после переезда. В прошлом году обман был раскрыт. Правоохранители установили, что за прошедшее время сумма незаконно полученных орловчанкой социальных выплат превысила 890 тысяч рублей. Подсудимая в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ей деяния признала.

Суд назначил «льготнице» наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. На период испытательного срока ее обязали не менять без разрешения госорганов постоянного места жительства и не посещать «общественные места, специально предназначенные для розничной продажи и употребления спиртных напитков».

Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших – районного управления Пенсионного фонда РФ и областного департамента соцзащиты – о взыскании с осужденной причиненного ущерба. Многодетной матери придется вернуть в бюджет похищенные 890 тысяч рублей.

ИА «Орелград»