Под Орлом МУПам запретили покупать валюту за бюджетный счет

Условия субсидирования муниципальных предприятий утвердили в Ливнах.

Администрация города Ливны утвердила порядок предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям (МУП) на финансирование капремонта объектов муниципальной собственности. Речь идет о недвижимости, закрепленной за ними на праве хозяйственного ведения. Капитально отремонтировать обветшавшие здания и сооружения можно будет за счет бюджета при соблюдении ряда обязательных требований.

Одно из них выглядит довольно любопытно. Оно гласит, что «получатель не имеет права приобретать за счет субсидии средства иностранной валюты». При этом исключение сделано для операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством РФ при закупке высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

Кроме того, на момент заключения соглашения с мэрией о выделении денег у предприятия должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов. Не должно быть у МУПа и просроченной задолженности по возврату в бюджет Ливен ранее полученных и неосвоенных субсидий и бюджетных инвестиций. Денег на капремонт не дадут и в случае, если у МУПа имеется иная просроченная задолженность перед бюджетом города.

Также предприятие не должно находиться в стадии реорганизации или ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства. Проверят чиновники мэрии и руководство МУПа. Если его директор или главный бухгалтер окажутся внесенными в реестр дисквалифицированных лиц, то денег на капремонт предприятие также не получит.