Под Орлом МУПам запретили покупать валюту за бюджетный счет

25.2.2021 | 14:20 Новости, Экономика

Читайте нас в Telegram

Условия субсидирования муниципальных предприятий утвердили в Ливнах.

Администрация города Ливны утвердила порядок предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям (МУП) на финансирование  капремонта объектов муниципальной собственности. Речь идет о недвижимости, закрепленной за ними на праве хозяйственного ведения. Капитально отремонтировать обветшавшие здания и сооружения можно будет за счет бюджета при соблюдении ряда обязательных требований. 

Одно из них выглядит довольно любопытно. Оно гласит, что «получатель не имеет права приобретать за счет субсидии средства иностранной валюты». При этом исключение сделано для операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством РФ при закупке высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

Кроме того, на момент заключения соглашения с мэрией о выделении денег у предприятия должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов. Не должно быть у МУПа и просроченной задолженности по возврату в бюджет  Ливен ранее полученных и неосвоенных субсидий и бюджетных инвестиций. Денег на капремонт не дадут и в случае, если у МУПа имеется  иная просроченная задолженность перед бюджетом города.

Также предприятие не должно находиться в стадии  реорганизации или ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства. Проверят чиновники мэрии и руководство МУПа. Если его директор или главный бухгалтер окажутся внесенными в реестр дисквалифицированных лиц, то денег на капремонт предприятие также не получит.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования