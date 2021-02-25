Под Орлом осудили девушку, поработавшую на наркомафию всего четыре дня

Жительница Ливен была задержана во время совершения своей первой же сделки.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Ливенского районного суда, вынесенный в конце прошлого года. Местная жительница была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.228.1 УК РФ (совершение незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Правда, преступление не было доведено ею до конца, но по не зависящим от нее причинам – девушку попросту задержали.

Судом и следствием было установлено, что она сама подыскала себе «работу» в интернете. При помощи мессенджера нашла некий «магазин», который искал распространителей наркотиков в регионах. Поздним вечером 16 мая 2020 года юная особа прошла «собеседование», по результатам которого работодатель, установить которого следствию пока не удалось, предложил ей должность «закладчика». Девушка дала согласие, тем самым фактически вступив в преступную группу.

На свою первую «вахту» она заступила 19 мая, то есть спустя всего три дня после «трудоустройства». Сначала другой «курьер» заложил в Ливнах в тайник оптовую партию наркотика. Затем «оператор» сообщил девушке координаты тайника. Ее задачей было извлечь оптовую партию, расфасовать ее на несколько мелких партий, а затем заложить в тайники по всему городу для реализации розничным покупателям.

Девушка действовала строго по инструкции. Поздним вечером она забрала из тайника оптовую партию наркотика, которую затем расфасовала на девять частей, завернув каждую из них в фольгу. На следующий день, 20 мая 2020 года, выполняя указания «оператора», она начала производить закладки наркотика в тайники, которые фотографировала для отчетности.

Ее задержали с поличным после второй закладки. В рюкзаке у девушки сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области нашли семь «розничных» свертков с наркотиками. Другие вещественные доказательства нашлись в телефоне у наркоторговки. Рассмотрения уголовного дела в суде она дожидалась под стражей. В результате девушку признали виновной и назначили ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»