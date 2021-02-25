Под Орлом осудили любительницу пива

Женщина «брала» магазины федеральной торговой сети.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Ливенского районного суда, вынесенный в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в совершении десяти преступлений. Часть из них была квалифицирована по статье 158 УК РФ (кража), часть – по статье 161 УК РФ (грабеж). Все свои преступления женщина совершила в магазинах, работающих под брендом крупной торговой сети, а именно «Пятерочка».

Примечательно, что женщина похищала в основном только пиво. Иногда это была одна бутылка, иногда несколько. В редких случаях любительница пива прихватывала с собой еще и бутылку водки. В тех случаях, когда украсть товар с прилавка удавалось незаметно, ее действия были квалифицированы как кража. Когда же ее замечали продавцы, это расценивалось уже как грабеж.

Кстати, злоумышленницу привлекали к административной ответственности за мелкие кражи, но на путь исправления она не встала и продолжала упорно ходить в «Пятерочки» за «бесплатным» пивом. В результате на нее все-таки завели уголовное дело и довели до суда. Ее признали виновной в совершении десяти краж и грабежей и по каждому эпизоду назначили наказание. По совокупности она получила 460 часов обязательных работ. Кроме того, ее обязали возместить магазинам причиненный ущерб, который в общей сложности потянул чуть более чем на 2000 рублей.

ИА «Орелград»