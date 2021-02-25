Под Орлом стали чаще грабить и реже насиловать

Рост количества грабежей зафиксирован в Мценске.

Межмуниципальный отдел МВД России «Мценский» представил в Мценский горсовет народных депутатов отчет об итогах оперативно-служебной деятельности за 2020 год. Это плановая процедура, которая проходит как в каждом муниципальном образовании, так и на уровне региона. Как правило, народные избранники просто принимают подобные отчеты к сведению. В отчете за 2020 год отмечено, что пандемия и введение ограничительных мер внесли существенные коррективы во все сферы жизни, изменилась и криминогенная обстановка в городе.

В частности, отмечен рост числа бытовых преступлений, а также хищений, совершенных с использованием банковских карт, мобильной связи и интернета. Всего в 2020 году было зарегистрировано 10 902 заявления и сообщения амчан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Число зарегистрированных преступлений по сравнению с предыдущим годом выросло на 2,2 процента — с 696 до 712.

Согласно статистике, количество грабежей в Мценске увеличилось – в минувшем году было зарегистрировано 42 таких преступления. Кроме того, в городе произошло шесть разбойных нападений и совершено четыре убийства. Также было зарегистрировано три факта причинения тяжкого вреда здоровью. В то же время в райцентре не было случаев причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, не зарегистрировано и ни одного изнасилования. Краж за год было совершено 248, их общая раскрываемость составила 44,3 процента.

«Продолжает оказывать негативное влияние на состояние криминогенной обстановки деятельность мошенников, совершающих хищения денежных средств у граждан, что обусловлено активным использованием компьютерных и мобильных приложений в повседневной деятельности, высокой доверчивостью потерпевших, сообщающих свои персональные данные неизвестным лицам, постоянным появлением новых видов и способов совершения таких преступлений, — говорится в докладе. — Так за отчетный период на 6,8 процента больше зарегистрировано мошенничеств (141)».

ИА «Орелград»