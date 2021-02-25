Прокуратура вернула воду в орловскую глубинку

Холодное водоснабжение в деревне Протасово отсутствовало с 12 февраля.

24 февраля в результате вмешательства Новодеревеньковской межрайонной прокуратуры восстановили холодное водоснабжение в д. Протасово Краснозоренского района. Холодной воды не было в деревне с 12 февраля – после аварии на водопроводе.

Прокурорская проверка показала, что, несмотря на законодательные нормы, МУП «Коммунальник», ответственный за водоснабжение в данном населенном пункте, не устранил аварию вовремя. И.о. межрайонного прокурора внес директору компании представление, после чего водоснабжение оперативно восстановили, а главу предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого против директора «Коммунальника» возбудили административное дело по статьи 7.23 КоАП – нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами. Соответствующие материалы отправили на рассмотрение в областную Госжилинспекцию.

ИА «Орелград»