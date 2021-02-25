Простым орловцам разрешили заниматься в школьных спортзалах

Власти Орловского района нашли способ популяризации спорта.

Администрация Орловского района утвердила порядок использования населением спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности. Действие документа распространяется на спортивные залы, плоскостные открытые сооружения, спортивные и комплексные площадки, а также футбольные поля, которые находятся в ведении образовательных учреждений. Иными словами, школьными объектами смогут пользоваться простые граждане.

Из постановления следует, что принято оно в целях систематизации правил использования населением спортивных объектов. Основной же целью принятого решения является привлечение максимального возможного числа местных жителей к регулярным занятиям спортом и физкультурой. При этом правила использования школьных спортзалов и площадок четко разграничивают время, отведенное для уроков и для всех остальных.

Использование объектов простыми гражданами разрешено только во внеурочное время. Администрация каждого образовательного учреждения должна самостоятельно разработать графики использования простаивающих объектов. Для допуска к занятиям физлицам и организациям надо будет подать заявление руководству школы и заключить соответствующее соглашение. Кстати, в постановлении властей подчеркнуто, что речь идет о безвозмездном пользовании жителями таких объектов.

Со своей стороны «пользователи» должны дать обязательство бережно относиться к спортзалам, оборудованию и инвентарю, не создавать конфликтные ситуации, не нарушать установленный порядок и строго следовать правилам, например, не бегать по залу в ботинках вместо спортивной обуви. С учетом пандемии они также обязаны соблюдать санитарно-гигиенические нормы, включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

ИА «Орелград»