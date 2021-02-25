СК изучит смертельный пожар на мусорном полигоне под Орлом

Возгорание произошло поздним вечером 24 февраля

Следственный комитет проверит смертельный пожар на мусорном полигоне под Орлом, заявили в пресс-службе СУ СК по Орловской области.

Речь идёт о пожаре, произошедшем 24 февраля на мусорном полигоне ООО «Росресурс» неподалёку от деревни Аниканово Мценского района. По информации ГУ МЧС по Орловской области, загорелись металлические бытовки. В одной из них пожарные обнаружили погибшего. Кроме того, удалось спасти мужчину 49 лет, он доставлен в ЦРБ Мценска с отравлением угарным газом.

Сейчас следственный комитет устанавливает причину пожара и все обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»