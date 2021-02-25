В Орле построят новые водоводы

Это решение и ряд других приняли сегодня в горсовете.

25 февраля депутаты горсовета скорректировали инвестиционную программу «Орелводоканала», рассчитанную до 2022 года.

Программа подразумевает проектирование станции умягчения воды, а также резервирование пропускной способности магистральных сетей водоснабжения и водоотведения. В частности, по улице Высоковольтной проведут водовод от Лужковского водовода до Кромского шоссе, от ул. Машиностроительной до Карачевского шоссе и несколько других.

Также в документе указаны канализационные сети в микрорайоне №11 Северного района и по Верхнещекотихинскому переулку, а также кольцевые водопроводные сети на Московском шоссе, ул. Чкалова, ул. Скульптурной и нескольких других улицах.

Помимо этого, горсовет запланировал подготовку проектной документации во водопроводным сетям на участках возле деревни Овсянниково, выданных многодетным семьям.

ИА «Орелград»