В Орле с Красного моста сняли асфальт и рельсы

По мнению губернатора Клычкова, реконструкция ведётся в хорошем темпе.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил на своей странице во «Вконтакте», что строители сняли Красного моста асфальт и трамвайные рельсы.

«В целом отмечу, что реконструкция ведётся в хорошем темпе», — сообщил он.

Глава региона рассказал, что на мосту заканчивается демонтаж старого бетона и снятие штукатурки с кирпичных арок, сейчас строители разбирают фонарные столбы и перила, поднимают тротуары и бордюры.

Клычков упомянул и про строительство пешеходной переправы: «Строители вбили уже первые 4 сваи. В течении 10 дней планируется погружение оставшихся свай (35 штук)».

Напомним, Красный мост закрыли на реконструкцию 1 февраля 2021 года. Если всё пойдёт хорошо, его планируют открыть 22 ноября 2022 года.

ИА «Орелград»