В Орловской области резко вырос забой скота и птицы

Орловские аграрии заметно нарастили объемы производства мяса.

В Орловской области пищевая промышленность в январе 2021 года совершила настоящий рывок. Как сообщает Орелстат, одним из драйверов роста стало производство свинины парной, остывшей и охлажденной, в том числе для детского питания, которое выросло на 10,6 процента по сравнению с январем 2020 года.

«Полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных и замороженных в январе произведено 3538,9 тонны, что в 1,5 раза превышает уровень прошлого года», — сообщает Орелстат.

Всего в регионе в первом месяце 2021-го было произведено 17,9 тысячи тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель вырос на 4,5 процента, а по сравнению с январем 2019 года – увеличился на 34,1 процента.

При этом поголовье крупного рогатого скота немного снизилось. По состоянию на 1 января 2021 года в Орловской области насчитывалось 31,8 тысячи «буренок», а на 1 февраля 2021 года их количество сократилось до 31,6 тысячи голов. Кроме того, в хозяйствах региона содержится 131,3 тысячи голов мелкого рогатого скота и 634,6 тысячи свиней.

ИА «Орелград»