В Северном районе Орла закроют участок дороги

25.2.2021 | 12:58 ЖКХ, Новости, Общество, Строительство

Читайте нас в Telegram

Речь идет о проезде в районе Бурова, 46 между улицами Раздольной и Родзевича-Белевича.

25 февраля на сессии горсовета заместитель мэра Орла Олег Минкин заявил, что участок дороги на улице Бурова возле дома №46 будет закрыт. По его словам, по строить в этом месте нормальную безопасную дорогу невозможно.

«Технической возможности для строительства дороги там нет», — сообщил чиновник.

Причиной тому послужило расположение линий электропередачи и самого здания. Сейчас на проезде между улицами Раздольной и Родзевича-Белевича планируют укрепить склоны. Этот участок не имеет асфальтового покрытия.

Дом №46 на Бурова известен не только как долгострой, из-за которого страдают обманутые дольщики. Из-за ошибки чиновников его начали строить прямо на дороге. Автомобилисты были вынуждены объезжать стройку сбоку по краю обрыва. Ни к чему хорошему это не привело: грунт обвалился, повредив газопровод и сети водоснабжения.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования