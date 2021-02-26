Андрей Клычков оказался в аутсайдерах рейтинга губернаторов

Исследование опубликовал центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» обнародовал результаты исследования деятельности глав российских регионов за январь-февраль 2021 года. Губернатор Орловской области Андрей Клычков оказался в аутсайдерах рейтинга, заняв 77 место из 85.

По заявлению научного руководителя факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового Университета при Правительстве РФ Сергея Белоконева, глава орловского правительства пытается балансировать между конкурирующими «Единой Россией», КПРФ и «Справедливой Россией». Однако грядущие выборы в Госдуму повышают неопределенность будущего состава областного парламента.

Несмотря на попытки Клычкова стать прогрессивным управленцем, принимая системные решения в разных сферах жизни области, задавая темп ее развитию, население относится к губернатору с опаской, пытаясь примерить на себя его включение в конструктивное сотрудничество. «При этом некоторые группы элит явно раздражены», — полагает Белоконев.

В плюс главе Орловщины политолог ставит относительное спокойное преодоление кризиса 2020 года, считая, что этот задел можно использовать в ближайшие три года, формируя тренды устойчивого развития и выхода на новый уровень «вчера еще одного из депрессивнейших регионов Центральной России».

Замдиректора Института социальных и экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Максим Васильев, в свою очередь, добавляет, что на рейтинге губернатора негативно отразились скандалы с его ставленниками – советником Сергеем Лежнвым и мэром Орла Юрием Парахиным. Кроме того, в минус тянут проваленные выборы в городской совет, прошедший для КПРФ под лозунгом «команда губернатора».

На фоне этого возможное выдвижение Клычкова в Госдуму в качестве лидера партийного списка выглядит весьма рискованным. С одной стороны у КПРФ всего два губернатора, а в орловском облсовете подавляющее большинство кресел занимают единороссы. С другой – если Клычков все-таки возглавит список коммунистов, то может привлечь дополнительные голоса, и в случае он, вероятно, останется губернатором, уступив мандат другому члену партии. «Он либо спасет партию, либо увязнет вместе с ней», — уверен Максим Васильев.

ИА «Орелград»