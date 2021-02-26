Гостиницу «Русь в Орле могут превратить в офисный центр

Такое предложение внесли 25 февраля на заседании городского совета народных депутатов.

25 февраля на заседании горсовета вновь подняли тему гостиницы «Русь», пишет «Комсомольская правда». В частности, депутат Виталий Рыбаков предложил сделать из нее бизнес-центр и сдавать в аренду для офисов госструктур.

«Сейчас многие государственные организации арендуют помещения у коммерческих фирм. Правильнее будет сделать свой бизнес-центр и предоставлять скидки на аренду для своих. Деньги остались бы в городском бюджете», — предложил он.

Заместитель главы городской администрации Игорь Краличев посчитал идею интересной, пояснив, что в мэрии не слишком довольны ситуацией, при которой некоторым управлениям и госструктурам приходится снимать площади у частных лиц.

Гостиница «Русь» принадлежит государственному акционерному обществу «Орел-Отель». Полный пакет акций оценивается в 1 млрд 93 млн рублей, и уже не первый год горадминистрация безуспешно пытается его продать.

25 февраля на сессии горсовета Игорь Краличев рассказал, что в конце 2020 года гостиницами интересовались два коммерческих банка, но в итоге не решились их приобрести.

ИА «Орелград»