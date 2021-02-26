На Орловщине выросла заболеваемость COVID-19 среди детей

Об этом сообщил глава областного Роспотребнадзора Александр Румянцев.

25 февраля на заседании регоперштаба глава орловского Роспотребнадзора Александр Румянцев заявил, что в регионе возросла заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей до 15 лет.

Так на прошлой неделе доля детей в числе заболевших составила 6,4% — это 49 случаев из 932. При этом зарегистрировано 92 семейных очага, в которых заражено 198 человек.

Среди зараженных COVID-19 на этой неделе на 13% увеличилась доля возрастной группы до 7 лет, а группы 7-14 лет – на 30%.

ИА «Орелград»