Орловский парламент утвердил поправки в закон о переходе на ПСН

Перечень видов деятельности, на которые распространяется патентная система, расширили до 95 пунктов.

26 февраля на заседании облсовета рассмотрели поправки в закон «О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения».

Изменения предполагают плавный переход индивидуальных предпринимателей с ЕНВД (единый налог на вмененный доход), отмененного с 1 января 2021 года, на ПСН. Документ устанавливает виды предпринимательской деятельности, не облагающиеся налогом при применении патента – его расширили на 8 пунктов.

Также увеличили перечень видов деятельности, на которые распространяется ПСН, с 79 до 95 пунктов, в том числе за счет разукрупнения вида «прочие услуги производственного характера».

И.о. главы орловского парламента Михаил Вдовин уверен, что поправки помогут предпринимателям оптимизировать и упростить работу с налоговыми органами. Законопроект поддержали единогласно и приняли в двух чтениях.

ИА «Орелград»