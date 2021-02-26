Прокуратура предложила полиции и Соколову наказать Лежнева

Заместитель областного прокурора Валерий Сергиенко направил обращения вице-губернатору Вадиму Соколову и замглавы УМВД Виталию Власову о нарушениях административного и уголовного кодексов Сергеем Лежневым. Советника губернатора обвиняют в оскорблении граждан. Заместителя главы обладминистрации прокуратура просит рассмотреть поведение Лежнева, явно не отвечающее требованиям занимаемой должности. Власову же Сергиенко предлагает проверить действия советника губернатора на признаки уголовно-наказуемых деяний и, в случае их наличия, передать материалы в прокуратуру. В августе 2020 года Лежнев попал в федеральный скандал, нахамив работнику скорой помощи Дмитрию Серегину в ответ на его жалобу лидеру партии «Справедливая Россия» — фельдшер сетовал на проблемы орловской медицины. В числе прочего, советник назвал Серегина балаболом, тот, справедливо сочтя это оскорблением, подал на него в суд.

14 декабря 2020 года Лежнев выложил в соцсети пост о двухлетии дочери. Среди комментирующих отметился фотограф Дмитрий Жумик, намекнув, что виновнице торжества придется расплачиваться дела отца. Лежнев в корне не согласился с фотографом, выразив это оскорблениями и угрозами. Жумик обратился в полицию.

Активист Орла Василий Паскару пожаловался на Лежнева областному прокурору Владиславу Малкину, упомянув про два этих конфликта и еще ряде примеров ненадлежащего поведения, а именно: назвал орловскую журналистику «хренью», обозвал оппонента в интернет-споре «упырем» и «лошарой», а недовольных плохим ремонтом Васильевской улицы местных жителей «навозными жуками».

Губернатор Клычков, говоря коротко, предложил не пороть горячку. «Я толстокожий человек, я спокойно отношусь ко многим вещам. Хотя порой хочется и не спокойно. Давайте в рамках закона разбираться. Подали заявление – давайте разбираться. В рамках закона. А так мы из государственной и муниципальной власти просто сделаем стену, в которую можно кидать все, что угодно», — заявил глава региона.