В Орле двое детей и двое взрослых отравились газом

26.2.2021 | 10:11 Новости, Происшествия

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Возбуждено уголовное дело.

 

21 февраля 2021 года в Орле госпитализировали семью из четырех человек с признаками отравления угарным газом. Двое из них – несовершеннолетние.

Прокуратура организовала проверку и выяснила, что компания «Перспектива» нарушила правила безопасности при управлении домом №4 на пер. Лескова, не заключив договор техобслуживания вентиляционных каналов и дымоходов.

Материалы проверки направили в следственный комитет, где на их основании возбудили уголовное дело по статье 238 – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Потерпевшие проходят курс стационарного лечения. Сотрудники следственного комитета собирают доказательную базу, расследование продолжается. Прокуратура взяла дело на контроль.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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