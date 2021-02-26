В Орле полиция раскрыла кражу хлебопечки

Вором оказался сосед потерпевшей по общежитию.

Жительница Орла обратилась в полицию с заявлением о краже бытовой техники: с кухни общежития пропали хлебопечка, тостер, микроволновая печь и мясорубка. Ущерб оценили в сумму около 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД.

Полицейские опросили потерпевшую, соседей, возможных очевидцев и возбудили уголовное дело по статье 158 (кража). Довольно быстро установили место сбыта краденного имущества, а также личность преступника – это 42-летний сосед женщины, проживавший в том же общежитии.

Бытовую технику изъяли, подозреваемого задержали. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»