В Орле призвали проверять чеки из общепита

Проверка чеков поможет выявить «серые» торговые схемы.

Жителей Орловской области призвали принять участие в реализации отраслевого проекта «Общественное питание». Как пояснили в региональном управлении ФНС России, его целью является выведение общепита из «тени». Сделать это можно, «побудив их к обязательному применению контрольно-кассовой техники». Выявить же нарушителей налогового законодательства могут помочь простые жители. От них налоговики региона ожидают обращений.

В УФНС рассказали, что проверить чеки из общепита можно при помощи мобильного приложения. Оно было разработано специально для налоговых органов, является бесплатным для пользователей и так и называется — «Проверка чеков». Это приложение позволяет сканировать чеки, сохранять их и проверять достоверность, а также подавать жалобы, например, в случае, если кассовый чек вообще не был выдан.

«Предприятия общественного питания обязаны использовать контрольно-кассовую технику и выдавать кассовые чеки при расчетах с потребителями, — напоминает УФНС. — В свою очередь покупатели могут проверить корректность кассового чека с помощью специального мобильного приложения, разработанного ФНС России».

Обращения, поступившие через это приложение, как раз и помогают выявлять нарушителей. Кстати, всего в Орловской области в сфере общественного питания работают «более 800 объектов и порядка 500 налогоплательщиков».

ИА «Орелград»