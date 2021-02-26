В Орле снова заговорили о нехватке водителей

26.2.2021 | 9:53 Новости, Экономика

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На кадровые проблемы пожаловался заместитель главы профильного управления Вадим Ничипоров.

25 февраля на заседании горсовета о нехватке водителей автобусов доложил замначальника управления городского хозяйства и транспорта Вадим Ничипоров. Как заявил чиновник, на линию из 330 единиц выходит 270-280 автобусов.

«Вечером транспорта должно быть не менее 90 единиц, а по факту выходят 45-50, — сетует Ничипоров, — простаивает порядка 100 автомобилей из-за, что просто нет водителей».

Глава профильного управления привел пример одного из перевозчиков, владеющего гостиницей и предоставляющего бесплатные номера для потенциальных водителей из районов – даже это предложение не дало ощутимого эффекта. Как и возможное расторжение договора: найти шоферов на нерентабельные маршруты – зачастую невыполнимая задача.

Глава горсовета Василий Новиков отметил, что администрация должна более четко и взвешенно прописывать в договорах техническое задание.

«Жителей нашего города не интересуют причины, по которым они не могут уехать с остановки вечером, им необходимо решение этой проблемы», — заявил депутат.

Ранее Ничипоров заявлял, что из-за дефицита кадров в ТТП и частных автопарков простаивает около 140 автобусов. В качестве решения проблемы предложили переквалификацию водителей категорий B и C на категорию D за счет частных перевозчиков с последующим трудоустройством.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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