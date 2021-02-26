В Орле вскрыли ошибки с налогами на 5 миллионов рублей

Более 1000 налоговых платежей отнесли к разряду невыясненных.

С 1 февраля 2021 года сотрудники Межрайонной ИФНС России №3 по Орловской области отнесли к разряду невыясненных 1061 платеж на общую сумму 5,672 миллиона рублей. Такие сведения привели в областном управлении ФНС. Речь идет об ошибках, которые допускают орловцы при заполнении платежных документов. Подобное чревато неприятностями.

«Допущенные ошибки приводят к недоимке по налогам и сборам, что в свою очередь влечет за собой начисление пени, приостановление операций по счетам», — предупредили налоговики.

В ведомстве говорят, что так называемые невыясненные платежи требуют уточнения. Попавшие в неприятную ситуацию орловцы могут винить только сами себя. Ведь законом на налогоплательщика возложена обязанность вовремя уплачивать налоги, при этом корректно заполняя необходимые документы.

Впрочем, способ избежать случайной ошибки имеется. Так, налоговики советуют орловцам пользоваться своим ведомственным сервисом «Уплата налогов и пошлин». Недавно он был обновлен. Этот сервис поможет быстро и правильно заполнять расчетные документы и своевременно исполнять обязанность по уплате налогов и государственных пошлин, говорят в УФНС.

ИА «Орелград»