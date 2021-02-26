В Орловской области обнаружили поддельную пятирублёвую монету

26.2.2021 | 16:32 Новости, Экономика

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Об этом заявили эксперты регионального управления Банка России

В Орловской области обнаружили поддельную пятирублёвую монету, сообщила пресс-служба регионального управления Банка России. Всего за 2020 год орловские банковские эксперты выявили 128 фальшивых денежных знаков.  

В пресс-службе также сообщили, что чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры номиналом в 5000 рублей, их за прошедший год обнаружили 103 штуки. На втором месте купюра в 1000 рублей (15 штук). Кроме того, выявлено 8 штук фальшивых купюр в 2000 рублей, а также 1 купюра в 100 рублей, 2 купюры в $100 и 1 монета номиналом в 5 рублей. 

В целом по России в 2020 году было выявлено 48,3 тысяч поддельных денежных знаков РФ и 1,7 тысяч банкнот других государств.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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